Мировая премьера Disney+: онлайн-кинотеатр Disney запустился в США, Канаде и Нидерландах





12 ноября — как и было запланировано — корпорация The Walt Disney Company запустила свой онлайн-кинотеатр Disney+, «стриминговую жемчужину», как видеосервис назвал глава по продукту в Disney Кевин Майер.

После предварительного тестирования в Нидерландах онлайн-кинотеатр сегодня официально запускается в США и Канаде с огромной коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney. Помимо доступа к огромному хранилищу классических и современных фильмов Disney пользователи получат доступ к оригинальному контенту, создающему эксклюзивно для Disney+ — нашумевший сериал The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, например.

О том, что на Disney+ пропишутся «Звездные войны», было известно давно, но никто не знал, что все эпизоды киносаги будут доступны в 4K с поддержкой Dolby Vision и Atmos. Да, специально для Disney+ студия перевыпустила первые семь эпизодов в высоком качестве. Это отличный повод пересмотреть все еще раз. В числе других проектов, доступных на старте в 4K и HDR — «Фокус-покус» 1993 года, «Кто подставил кролика Роджера» (1988) и «История игрушек» первые три части. Добавьте к этому все тридцать сезонов «Симпсонов», фильмы Disney, картины киновселенной Marvel, мультфильмы студии Pixar и программы телеканала National Geographic. Ну и дебютный эпизод Mandalorian (новые серии будут выходить по пятницам, за исключением недели выхода девятого эпизода «Звездных войн»). На этом фоне AppleTV+, который начал работать 1 ноября с восемью проектами, выглядит откровенно слабо, и это еще мягко сказано. Весьма интересно, что в день запуска Disney+ топ-менеджер Apple TV+ покинул компанию.

Надо сказать, что Disney+ — далеко не первый шаг Disney на стриминговом поприще (в прошлом году компания запустила ESPN+ и выкупила контрольный пакет акций Hulu — в будущем там может выйти сериал «Автостопом по галактике»), но это определенно кульминация.

Подписка на Disney+ стоит $6,99 в месяц или $69,99 в год. В течение первой недели будет действовать бесплатный пробный период. Контент можно скачивать и просматривать офлайн. Кроме того, за $12,99 в месяц — стоимость базового плана Netflix в США — Disney предлагает пакетную подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu. Также в Индии Disney предлагает стриминговый сервис Hotstar, который в будущем должен распространиться на другие регионы Азии.

Что касается списка совместимых устройств: с первого дня Disney+ можно включить и смотреть на следующих платформах: Amazon FireTV и FireOS, Apple iOS, Android/Chromecast, Roku, Xbox One, PS4, LG webOS и Samsung Tizen OS.

В течение следующих двух лет компания планирует запустить Disney+ в большинстве регионов мира. 19 ноября к Disney+ подключатся Австралия и Новая Зеландия, а 31 марта сервис заработает во второй волне стран, в числе которых Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

В следующем году к Disney+ и Apple+, которых лидер рынка Netflix называет средним по силе «встречным ветерком», присоединится премиальный HBO Max, где покажут «Друзей», «Теорию большого взрыва», «Южный парк» и блокбастеры DC.

Источник: Disney+, techcrunch и engadget