В Disney+ уже более 50 млн подписчиков





Онлайн-кинотеатр Disney+ начал работать 12 ноября 2019 года. В первые же сутки он привлек 10 млн подписчиков, а в феврале пользовательская база платных подписчиков выросла до 28,6 млн человек. И вот сейчас Disney отрапортовала о преодолении знакового рубежа в 50 млн. Таким образом, за последние два месяца пользовательская база Disney+ выросла почти вдвое. Это при том, что изначально Disney ставила цель выйти на 60-90 миллионов человек до 2024 года.

На данный момент Disney+ работает в 16 странах по всему миру, включая США, Индию и неторые страны Европы. На 7 апреля был запланирован запуск сервиса во Франции, но его отложили из-за опасений правительства, что линии связи попросту не выдержат нагрузки. Напомним, в прошлом месяце самые популярные стриминговые видеосервисы, включая Netflix и YouTube, в ответ на просьбу властей ЕС снизили качество видео во избежание перегрузки. Когда Disney+ запустится в Украине, по-прежнему неизвестно.

Пользовательская база Hulu, принадлежащего Disney, составляет 30,4 млн подписчиков. Но Hulu сейчас работает только в США, а его глобальный запуск намечен только на следующий год. В то же время у лидера рынка Netflix по всему миру насчитывается 167 млн подписчиков, из которых около 68 млн приходится на США.

В коллекции Disney+ доступно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney. В последние недели в Disney+ получил несколько обновлений — раньше срока вышли Frozen II / «Ледяное сердце II» и «Вперед» / Onward. Кроме того, киноадаптация «Артемиса Фаула» выйдет эксклюзивно на Disney+ этим летом, хотя первоначально проект задумывался для театрального релиза. Disney, как и другие компании, ищет способы перенести некоторые релизы на стриминговые площадки, так как кинотеатры остаются закрытыми из-за пандемии, а люди сидят дома. Председатель совета директоров и бывший генеральный директор Боб Айгер ранее заявил Barron’s, что, скорее всего, другие крупные тайтлы в итоге станут доступны в Disney+.

Кроме того, на этот год запланировано несколько крупных премьер, которые должны поспособствовать дальнейшему росту пользовательской базы Disney+, включая второй сезон «Мандалорца» (октябрь), а также первые сезоны сериалов «Сокол и Зимний солдат» (август) и «Вандавижен» (декабрь).

Источник: The Verge