Disney+ за первый год привлек 73,7 миллиона подписчиков

В рамках квартального отчета Disney похвасталась важным достижением — число подписчиков онлайн-кинотеатра Disney+ по итогам первого года работы сервиса достигло 73,7 миллиона.

Онлайн-кинотеатр Disney+ начал работать 12 ноября 2019 года. В первые же сутки он привлек 10 млн подписчиков, а в феврале пользовательская база платных подписчиков выросла до 28,6 млн человек. В апреле число подписчиков Disney+ превысило 50 млн, а в августе была взята планка 60 млн. То есть, за три месяца Disney+ добавил еще почти 14 млн подписчиков.

Пользовательская база Hulu, принадлежащего Disney, составляет 36,6 млн подписчиков. Еще 10,3 миллионов подписаны на ESPN+. Но и Hulu, и ESPN+ работают только в США. Для сравнения, у лидера рынка Netflix по всему миру насчитывается 195 млн подписчиков.

В коллекции Disney+ доступно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney. И Disney вкладывает немалые средства в производство оригинального контента — не так давно в онлайн-кинотеатре стартовал второй сезон «Мандалорца». Буквально вчера Marvel объявила дату премьеры «ВандаВижен» — сериал об Алой ведьме и Вижене стартует на Disney+ 15 января. Это только первый сериал от Marvel Studios на Disney+. В будущем на платформе выйдут и другие сериалы, влючая The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight и She-Hulk.

На данный момент Disney+ работает в 36 странах по всему миру. Увы, перспективы его запуска в Украине по-прежнему неизвестны.