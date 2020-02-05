У Disney+ уже 28,6 млн подписчиков, раскрыты сроки выхода второго сезона «Мандалорца», а также сериалов Marvel («Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен»)





Корпорация The Walt Disney Company вчера на мероприятии для инвесторов раскрыла сроки выпуска второго сезона «Мандалорца» и будущих крупнобюджетных AAA-сериалов в киновселенной Marvel для онлайн-кинотеатра Disney+ — «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».

Напомним, первые кадры из «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи» по комиксам Marvel нам показывали в коротком сборном тизер-трейлере в рамках состоявшегося в минувшее воскресенье Супербоула.

Итак, сейчас календарь премьер Disney+ таков:

«Сокол и Зимний солдат» — август 2020 года;

Второй сезон «Мандалорца» — октябрь 2020 года;

«ВандаВижен» — декабрь 2020 года (вместо изначального 2021 года);

«Локи» — 2021 год (скорее всего, первая половина).

Увы, более точных дат Disney пока не называет.

Одновременно для инвесторов раскрыли данные о количестве платных подписчиков Disney+ — их уже 28,6 млн человек (по состоянию на 3 февраля), причем рубеж в 10 млн был пройден уже в первые сутки. Нынешний результат выше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель 20-25 миллионов подписчиков. Достижение выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что Disney+ пока работает только в нескольких странах, включая США, Нидерланды, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Пуэрто-Рико. Напомним, на 24 марта запланирован запуск сервиса во второй волне стран. Для сравнения, пользовательская база Hulu, принадлежащего Disney, составляет 30,4 млн подписчиков в США. В то же время у лидера рынка Netflix по всему миру насчитывается 167 млн подписчиков, из которых около 68 млн приходится на США.

Источник: Techcrunch и The Verge (2)