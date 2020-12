В Disney+ уже 86 миллионов подписчиков и компания ожидает, что к 2024 году их будет как минимум 230 миллионов

В ночь на 11 декабря Disney провела специальное мероприятие для инвесторов, в рамках которого анонсировала россыпь новых проектов от разных студий, в том числе по киновселенной Marvel и «Звездным войнам». Мы расскажем о них подробнее в отдельных материалах, а здесь — планы компании на онлайн-кинотеатр Disney+, которое занимает видное место в бизнесе копропации и развитие которого является одной из самых (если не самой) приоритетной задачей в эпоху стриминговых сервисов.

Во-первых, Disney поделилась свежими данными по количеству подписчиков Disney+ — за 13 месяцев с момента запуска онлайн-кинотеатр взял планку в 86 млн (86,8 млн, если быть точным). Онлайн-кинотеатр Disney+ начал работать 12 ноября 2019 года. В первые же сутки он привлек 10 млн подписчиков, а в феврале пользовательская база платных подписчиков выросла до 28,6 млн человек. В апреле число подписчиков Disney+ превысило 50 млн, в августе была взята планка 60 млн, а в ноябре — 73,7 млн подписчиков. То есть, за последний месяц Disney+ добавил еще 13 млн подписчиков. Надо сказать, что темпы роста Disney+ впечатляют — ниже график динамики по подписчикам Disney+ в сравнении с конкурентами по состоянию на начало ноября.

К слову, Hulu и ESPN+ тоже принадлежат Disney.

Во вторых, будучи уверенным в дальнейшем стабильном росте подписчиков, Disney вслед за Netflix решил повысить стоимость подписки в США: с марта месячная подписка будет стоить 7,99 доллара, а годовая — 79,99 доллара. То есть, подписка в обоих случаях подорожает на доллар. Это должно компенсировать повышение затрат на производство оригинального контента: за один только 2024 фискальный год компания планирует инвестировать от 8 до 9 миллиардов долларов.

В третьих, по весьма оптимистическому прогнозу Disney, к 2024 году в Disney+ будет как минимум 230 миллионов подписчиков. И это вполне можно считать вызовом нынешнему лидеру рынка Netflix с его 195,2 млн платных подписчиков.

Еще одно весьма неожиданный факт, озвученный руководством компании: как оказалось, основная часть аудитории Disney+ — люди без детей. Многие по сей день считают, что Disney+ — это в первую очередь мультфильмы и детский кинотеатр. Но это далеко не так. Прямо сейчас на платформе идет второй сезон рейтингового «Мандалорца», пользующего большой популярностью среди взрослой аудитории. 15 января стартует «ВандаВижен» — сериал об Алой ведьме и Вижене. Это только первый сериал от Marvel Studios на Disney+. На подходе и другие крупные проекты, включая The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight и She-Hulk. И сегодня ночью Disney анонсировала еще множество проектов для Disney+, но о них мы рассскажем отдельно.

Сейчас Disney+ работает в 36 странах по всему миру. Увы, перспективы его запуска в Украине по-прежнему неизвестны.