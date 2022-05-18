Disney Plus планирует ввести новый тариф с рекламой, но ограничит ее показ до четырех минут в час

Несмотря на отличные результаты, полученные в последнем квартале, Disney Plus готовится к запуску более доступного плана с рекламой, который появится в США в конце года и распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

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Теперь стали известны новые подробности об этой новой подписке, которые касаются, прежде всего, продолжительности рекламы Disney Plus, ее направленности и некоторых ограничений.

По мере запуска плана, который начнется в конце года, реклама будет ограничена примерно четырьмя минутами за каждый час просмотра или даже меньше.

Это достаточно приличный показатель, если учитывать прямую конкурентов. NBC Peacock показывает около 5 минут рекламы в час, а HBO Max – 4 минуты в час.

Другой стриминговый сервис Disney – Hulu – показывает от 9 до 12 объявлений в час, так что для Disney Plus это очень хорошие данные.

Самое интересное, что выбранная реклама будет ограничена определенными темами, а в некоторых случаях даже будет обходиться без рекламы.

В первом случае не будет рекламы исключительно для взрослой аудитории, даже в неограниченных профилях, например, связанных с алкоголем или политикой. И, конечно же, Disney не покажет никакой рекламы от прямого конкурента в сфере развлечений.

Во втором случае Disney планирует удалить всю рекламу из всех шоу, если она используется в детском профиле, и даже удалит ее в программах, ориентированных на дошкольную аудиторию, даже если этот контент не просматривается в детском профиле.

С этим тарифом Disney присоединяется к все более распространенной тенденции, заключающейся в том, чтобы включать рекламу в подписки по доступным ценам. Об этом уже сообщала Netflix, которая запустит подобный тариф до конца года.