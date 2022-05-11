NYT: Netflix теперь планирует запустить более доступный тариф с рекламой до конца года и позволит делиться паролями

Стриминговый сервис давно заявлял, что не будет включать рекламу, но в прошлом месяце анонсировал дешевый тарифный план с поддержкой рекламы. Тогда сопредседатель совета директоров Рид Хастингс заявил, что планы по этому тарифному плану будут утверждены «в ближайшие год-два». Но компания хочет предложить эту опцию еще раньше. В служебной записке говорится, что версия потокового сервиса с поддержкой рекламы появится позднее в этом году.

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Руководители сообщили сотрудникам, что они хотят ввести план с поддержкой рекламы в последнем квартале 2022 года. Более того, в записке говорится, что этот тарифный план будет введен примерно в то же время, что и дополнительная плата для абонентов, которые делятся своими паролями с людьми, живущими по разным адресам.

В служебной записке Netflix отмечено, что каждая крупная платформа потокового вещания предлагает более дешевый тарифный план с поддержкой рекламы. К ним относятся Hulu, HBO Max и Peacock. Компания заявила, что некоторые из ее конкурентов все же смогли «сохранить сильные бренды», показывая рекламу.

Netflix ранее заявлял, что платными подписчиками являются более 222 миллионов домохозяйств. Но компания добавила, что более 100 миллионов семей смотрят Netflix на чужих аккаунтах, не платя за доступ. Во время телефонного разговора о доходах главный операционный директор Грег Питерс сказал, что хотя компания «не пытается закрыть этот обмен», она «попросит платить немного больше, чтобы иметь возможность делиться паролями». Netflix начал тестировать дополнительную плату для пользователей общих аккаунтов в Перу, Чили и Коста-Рике в марте.

После нескольких лет роста Netflix внезапно столкнулся с проблемой количества подписчиков, которое впервые снизилось в прошлом квартале. Компания потеряла 200 тыс пользователей и считает, что в этом квартале может потерять еще до двух миллионов. За последний месяц акции компании упали более чем на 50% и в Netflix надеются, что план с поддержкой рекламы и дополнительная плата за обмен паролями помогут увеличить доход.

Сейчас у Netflix в Украине три варианта подписок: €4,99 (160 грн) в месяц за базовый уровень, €7,49 (240 грн) в месяц за стандартный уровень и €9,99 (320 грн) в месяц за премиум-уровень.