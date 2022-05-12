Чистая прибыль Disney за квартал упала на 46% до $597 млн из-за закрытия тематических парков в Азии. Disney+ вырос до 137,7 млн подписчиков

Компания Disney сообщила о чистой прибыли в размере $597 млн во втором финансовом квартале, что представляет собой падение более чем на 46% по сравнению с прибылью за тот же период прошлого года.

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Одним из наиболее пострадавшим во время пандемии сегментом дохода стала прибыль от парков Диснея в Азии.

Что касается подразделения Disney Media and Entertainment Distribution, выручка выросла на 9% до $13,62 млрд. Компания отмечает, что ей удалось возобновить аудиовизуальное производство, хотя и с локальными перерывами, которые также помешали выпуску кинотеатров из-за ограничений по вместимости и открытию.

Один из сегментов, на который инвесторы обратили все внимание — это подписки Disney+, которые выросли до 137,7 млн, что представляет собой увеличение на 33% и превышает ожидаемые 135 млн. Cервис ESPN+ вырос на 10% до 45,6 млн пользователей.

Успех стримингового сервиса объясняют качественным контентом, например выходом шоу «Лунный рыцарь» и нового мультфильма «Я краснею». Компания ожидает, что чистая прибыль будет выше во второй половине финансового года, хотя и предполагает, что она может быть не такой большой, как считалось ранее. Disney сделал ставку на бизнес потокового телевидения ради конкуренции с Netflix. Самый крупный стриминговый сервис выпустил отчет для инвесторов, в котором признал, что рост доходов «значительно замедлился», сославшись на жесткую конкуренцию и проблемы с падением числа активных подписчиков.