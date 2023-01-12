Divine Knockout (DKO), First Class Trouble и Gamedec – в Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе в раздаче участвуют сразу 3 проекта: Divine Knockout (DKO), First Class Trouble и Gamedec — Definitive Edition.

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Divine Knockout (DKO) – это платформенный файтинг, в котором мини-версии эпических героев меряются силами на опасных аренах. Игроку предстоит выбрасывать противников с арены, доказывая, что именно его персонаж является самым легендарным в истории. Игра Divine Knockout (DKO) доступна по следующему адресу.

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First Class Trouble – это командная игра, где игроки должны пережить катастрофу. При этом им предстоит действовать как совместно, так и друг против друга. Игрок сможет играть за одного из людей-пассажиров или за взбунтовавшихся персоноидов. Чтобы выжить, придется задействовать смекалку, обманывать или распознавать ложь. Цель состоит в том, чтобы выключить смертоносный искусственный интеллект, управляющий космическим лайнером. Игру First Class Trouble можно получить по следующему адресу.

Gamedec – это однопользовательская изометрическая инди-приключенческая ролевая игра в жанре киберпанка. Игроку предстоит в роли детектива расследовать преступления в виртуальных мирах. При этом нужно собирать информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы. Издание Definitive Edition включает набор с новыми персонажами и личностями, каждая из которых имеет свои уникальные особенности. Добавить Gamedec в свою коллекцию можно по следующему адресу.