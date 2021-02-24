Дія 2.0 завантажили майже 4 мільйони українців (за 4 місяці)





Сьогодні майже 4 мільйони українців використовують застосунок Дія 2.0, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram.

Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями. Тепер Михайло Федоров повідомив про наближення до наступного суттєвого рубежу в 4 мільйони завантажень. Також він поділився деякими статистичними даними.

Розподіл користувачів Дію 2.0 по платформах наразі виглядає так:

66,4% — Android;

31,1% — iOS;

2,5% — Huawei.

В лютому Дію 2.0 додавала в середньому 10-20 тисяч нових користувачів в день. Активна аудиторія Дії (користувачі, які кожен день діляться документами та пред’являють QR-код) — 220 тисяч.

Найчастіше цифрові копії документів (шерінг/ валідація) використовуються:

Фінансовий сектор (трійка лідерів: Nova Pay, monobank, А-банк). Логістична сфера (трійка лідерів: Нова Пошта, Укрпошта, SAT). Кредитний сектор (трійка лідерів: Мілоан, Tengo, MoneyVeo). Інші сфери (публічний сектор (ЦНАП, роздрібна торгівля, телеком і т.д.).

Наразі у розробці команди Мінцифри, серед іншого, знаходиться послуга «Статичний QR». Дана послуга дозволить бізнесу генерувати QR і отримувати від користувачів Дії цифрові копії документів без інтеграції через API.

Нещодавно Мінцифра провела гучну онлайн-презентацію, де анонсувала цілих 93 цифрових проєктів, які планується втілили в життя протягом трьох років.