Для Олимпиады-2020 Intel создаст многокамерную систему 3D отслеживания спортсменов





Компания Intel планирует использовать на Олимпийских играх 2020 года новую систему 3D отслеживание спортсменов (3D athlete tracking, 3DAT). Как отмечает компания, система будет использовать 4 камеры для съёмки спортсменов во время забегов на 100 метров и другие спринтерские дистанции. Затем алгоритмы проанализируют биомеханику движений спортсменов и смогут транслировать такие движения в виде визуальных наложений во время повторов.

Это не первый проект, который Intel намерена реализовать в рамках Олимпиады-2020. Ранее было объявлено, что компания работает над сетью 5G для игр. Также есть большая вероятность, что компания устроит ещё одно световое шоу с применением дронов.

Intel также поделилась информацией о том, что она сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы обучить виртуальной реальности персонал летних игр. Эта система будет создавать виртуальные модели соревновательных объектов. А процессорные чипы Intel Core i5 будут использоваться в системе распознавания лиц NeoFace, которая будет использоваться для идентификации более 300 тыс. человек на играх, включая спортсменов, волонтеров, средства массовой информации и персонал.

Источник: Engadget