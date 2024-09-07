Для «самых больших» фанов Apple: ютуберы создали iPhone 15 Pro Max высотой в 2 метра — и он работает

Даже стандартный смартфон создать с нуля чрезвычайно трудно, а представьте, сколько сил ушло на создание двухметровой (и рабочей) версии iPhone?

Блогерам с YouTube Мэттью Перкинсу (DIY Perks) и Аруну Майни (MrWhoseTheBoss) это удалось — гигантский iPhone, который достигал 2 метров в высоту и весил 200 кг, официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

За основу ютуберы взяли 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature, который превратили в «чувствительный» экран с использованием большого куска сенсорной фольги, закрепленного с помощью прозрачной эпоксидной смолы УФ.

Далее в рамку из алюминия поместили большие версии компонентов: динамики, кнопки громкости и питания, камеру с тремя линзами. Именно последняя обошлась дороже всего, поскольку для имитации объектива iPhone 15 Pro Max взяли камеры Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4.

Единственный компонент, который не удалось воспроизвести — операционная система iOS, поэтому блогеры взяли открытую альтернативу от Android. Причем ОС Bliss воспроизводила ощущение домашнего экрана iPhone с помощью тематической оболочки, и позволила установить Flappy Bird — то, чего владельцы оригинальных iPhone не могли сделать почти 10 лет.

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Несмотря на гигантские размеры творения, оно получилось вполне рабочим — через мега-iPhone, кажется, можно даже осуществить оплату, отправлять электронные письма и осуществлять видеозвонки. В целом прихоть блогеров обошлась в $70 000.

Напомним, что следующее большое событие Apple с презентацией новых iPhone 16 пройдет уже в этот понедельник, в 20:00 по Киеву. Наблюдать за трансляцией можно на официальном YouTube-канале компании, тогда как на нашем сайте можно посмотреть текстовую версию:

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Источник: Engadget

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