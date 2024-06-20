До 100 сообщений, как одно — в Viber запустили функцию «краткое изложение чата» на основе технологии OpenAI

Новая функция в Viber позволит не перечитывать десятки сообщений в групповых чатах, а просто просмотреть краткое содержание.

Функция работает на базе искусственного интеллекта OpenAI. С апреля краткое изложение чата было доступно в Viber 10% пользователей как тест, а с сегодняшнего дня его запускают для всех в бесплатной версии.

Технология может проанализировать от 5 до 100 непрочитанных сообщений в групповых чатах, выделив из них ключевую информацию в одном сообщении. Пример в компании предоставили, используя гипотетический чат между соседями Кайдашей из повести Ивана Нечуя-Левицкого:

Среди других новых функций для групповых чатов:

Закрепленные сообщения (чтобы закрепить сообщение: нажмите и удерживайте сообщение → выберите « Закрепить » );

Закрепить ); Поиск в чате (нажмите на название выбранного чата → выберите « Поиск в чате » );

Поиск в чате ); Исчезающие сообщения (чтобы включить: нажмите плюс → выберите « Исчезающие сообщения » → выберите, как долго сообщение будет оставаться видимым → введите сообщение и нажмите « Отправить » ).

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