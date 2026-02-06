"Убийца Starlink": Китай создал первое в мире микроволновое оружие на 20 ГВт

Китайские ученые заявили о создании микроволнового оружия, способного непрерывно генерировать 20 гигаватт в течение 60 секунд непрерывно. Такой уровень мощности ранее был недостижимым для компактных систем. Разработка позволяет выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, в частности Starlink.





Изобретение имеет повышенную продолжительность работы, сверхвысокую мощность и компактные габариты и может быть размещено на различных платформах — от наземных комплексов и авиации до спутников. Проект реализовали в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане, провинция Шэньси. Команде удалось создать систему высокомощного микроволнового оружия (HPM), способную работать непрерывно в течение полной минуты, превысив предыдущий предел примерно в три секунды, характерный для аналогичных технологий.

Устройство, обозначенное как TPG1000Cs, описывается как первый в мире компактный драйвер для высокомощного микроволнового оружия. Прорыв напрямую связан со способностью поддерживать экстремальные уровни энергии длительное время без потери операционной стабильности. TPG1000Cs имеет длину примерно четыре метра и весит ориентировочно пять тонн. Уменьшение массы стало возможным благодаря использованию конструкции из алюминиевого сплава.

По словам исследователей, в случае размещения на спутниках микроволновое оружие может обеспечить прямую нейтрализацию других спутников, классифицированных как угроза. Такая универсальность значительно расширяет спектр возможных сценариев применения. Согласно статье, опубликованной в журнале High Power Laser and Particle Beams, система способна генерировать до 3 000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс, что значительно превышает возможности известных аналогов. TPG1000Cs уже накопил более 200 000 импульсов во время испытаний, продемонстрировав стабильную и надежную работу. Эти показатели подаются как свидетельство технической зрелости системы для дальнейшего развертывания.





По данным South China Morning Post, наземные микроволновые системы мощностью всего 1 ГВт уже способны нарушать работу коммуникаций Starlink или даже непосредственно повреждать спутники. Для сравнения: российский драйвер Sinus-7 работал около одной секунды и обеспечивал примерно 100 импульсов за залп. Даже несмотря на ограниченные возможности, система весила около 10 тонн, что вдвое больше TPG1000Cs.

Для достижения таких характеристик исследователи заменили традиционные прямые трубки на компактную двойную U-образную конструкцию. Она обеспечивает более эффективное отражение энергии и позволяет достигать аналогичной производительности примерно на половине физического пространства. Кроме того, переход на более эффективное изоляционное масло существенно увеличил возможности накопления энергии. В совокупности эти изменения привели к созданию более компактных, мощных и надежных решений для высокомощных систем.

Для Китая это стратегически важная разработка. Китайские власти неоднократно заявляли, что спутники Starlink компании SpaceX представляют угрозу национальной безопасности страны. В этом контексте Китай уже давно развивает вооружение, которое неофициально называют «убийцами Starlink», в частности высокомощные микроволновые системы и лазеры. SpaceX в свою очередь снизила орбитальную высоту своих спутников, чтобы уменьшить риск столкновений с космическим мусором. В то же время такая стратегия может повышать уязвимость этих платформ к атакам с использованием наземных микроволновых систем.

Источник: South China Morning Post