"Убийца Starlink": Китай создал первое в мире микроволновое оружие на 20 ГВт

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Китайские ученые заявили о создании микроволнового оружия, способного непрерывно генерировать 20 гигаватт в течение 60 секунд непрерывно. Такой уровень мощности ранее был недостижимым для компактных систем. Разработка позволяет выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, в частности Starlink.


Изобретение имеет повышенную продолжительность работы, сверхвысокую мощность и компактные габариты и может быть размещено на различных платформах — от наземных комплексов и авиации до спутников. Проект реализовали в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане, провинция Шэньси. Команде удалось создать систему высокомощного микроволнового оружия (HPM), способную работать непрерывно в течение полной минуты, превысив предыдущий предел примерно в три секунды, характерный для аналогичных технологий.

Устройство, обозначенное как TPG1000Cs, описывается как первый в мире компактный драйвер для высокомощного микроволнового оружия. Прорыв напрямую связан со способностью поддерживать экстремальные уровни энергии длительное время без потери операционной стабильности. TPG1000Cs имеет длину примерно четыре метра и весит ориентировочно пять тонн. Уменьшение массы стало возможным благодаря использованию конструкции из алюминиевого сплава.

По словам исследователей, в случае размещения на спутниках микроволновое оружие может обеспечить прямую нейтрализацию других спутников, классифицированных как угроза. Такая универсальность значительно расширяет спектр возможных сценариев применения. Согласно статье, опубликованной в журнале High Power Laser and Particle Beams, система способна генерировать до 3 000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс, что значительно превышает возможности известных аналогов. TPG1000Cs уже накопил более 200 000 импульсов во время испытаний, продемонстрировав стабильную и надежную работу. Эти показатели подаются как свидетельство технической зрелости системы для дальнейшего развертывания.


По данным South China Morning Post, наземные микроволновые системы мощностью всего 1 ГВт уже способны нарушать работу коммуникаций Starlink или даже непосредственно повреждать спутники. Для сравнения: российский драйвер Sinus-7 работал около одной секунды и обеспечивал примерно 100 импульсов за залп. Даже несмотря на ограниченные возможности, система весила около 10 тонн, что вдвое больше TPG1000Cs.

Фото: ClickPetroleoeGas.com

Для достижения таких характеристик исследователи заменили традиционные прямые трубки на компактную двойную U-образную конструкцию. Она обеспечивает более эффективное отражение энергии и позволяет достигать аналогичной производительности примерно на половине физического пространства. Кроме того, переход на более эффективное изоляционное масло существенно увеличил возможности накопления энергии. В совокупности эти изменения привели к созданию более компактных, мощных и надежных решений для высокомощных систем.

Для Китая это стратегически важная разработка. Китайские власти неоднократно заявляли, что спутники Starlink компании SpaceX представляют угрозу национальной безопасности страны. В этом контексте Китай уже давно развивает вооружение, которое неофициально называют «убийцами Starlink», в частности высокомощные микроволновые системы и лазеры. SpaceX в свою очередь снизила орбитальную высоту своих спутников, чтобы уменьшить риск столкновений с космическим мусором. В то же время такая стратегия может повышать уязвимость этих платформ к атакам с использованием наземных микроволновых систем.

Источник: South China Morning Post

