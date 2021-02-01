До 5 марта европейские антимонопольщики скажут, может ли Microsoft купить ZeniMax

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





29 января на сайте Европейской комиссии появился запрос Microsoft на одобрение поглощения ею ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks. Решение должно быть опубликовано не позднее 5 марта 2021 года, в числе первых обратило внимание Reuters.

Microsoft объявила о покупке Zenimax/Bethesda за 7,5 миллиарда долларов 21 сентября 2020 года, за сутки до старта предзаказов консолей Xbox Series. Чтобы самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии состоялось, еще необходимо получить разрешение регуляторов. И вот сейчас стал известен крайний срок, когда европейский регулятор должен сказать свое слово в этой сделке.

Европейские антимонопольщики могут одобрить сделку — без каких-либо дополнительных условий или же с ними, как было в случае с недавней сделкой между Google и Fitbit. Кроме того, по итогам предварительного изучения материалов сделки Еврокомиссия может начать полномасштабное антимонопольное расследование, если на то будут какие-либо серьезные основания.

Объявляя о сделке, Microsoft и ZeniMax говорили о планах закрыть ее до 30 июня 2021 года. После перехода ZeniMax под крыло Microsoft в состав Xbox войдут: Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios (TES, Fallout), id Software (DOOM), ZeniMax Online Studios (TES Online), Arkane (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within), Alpha Dog (мобильные игры), Roundhouse Studios (студия с бывшими сотрудниками Human Head).

Под конец 2020 года стало известно, что студия MachineGames, известная по шутерам серии Wolfenstein, взялась за новую игру об Индиане Джонсе.