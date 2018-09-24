До конца года Киев должен объявить крупный тендер на закупку нового пассажирского транспорта на сумму в 50 млн евро

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В обозримом будущем парк муниципального транспорта Киева должен существенно обновиться. Планируется закупка новых трамваев и автобусов. Соответствующий тендер власти обещают объявить до конца года.

Всего планируется закупка 17 трамваев на общую сумму 24,9 млн евро и 112 автобусов на сумму 18,6 млн евро. Автобусы будут закупать двух типов разной длины: 12 и 18 метров.

Также в рамках этого тендера планируют закупить новые пассажирские кабины для фуникулера и сопутствующее оборудование (главный механизм, линейное оборудование и систему управления) на сумму 6,5 млн евро. Напомним, что предыдущий тендер по закупке фуникулеров провалился из-за недостаточного количества участников.

Таким образом, общая сумму тендера составит 50 млн евро.

«В последнее время, посещая различные профильные мероприятия, я видел очень много транспортных новинок. Хотелось бы, чтобы часть из них была реализована в столице. Для этого мы проводим переговоры и встречи, ведь обновление подвижного состава общественного транспорта и его модернизация – одна из приоритетных задач городской власти», отметил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

В данном контексте уместно будет вспомнить о проекте электронного билета, который должен заработать в столице уже через два месяца (если запуск снова не перенесут), предоставив всем возможность бесконтактной оплаты проезда в муниципальном транспорте (метро, электричка, скоростной трамвай, троллейбусы и обычные трамваи) с помощью карточек, смартфонов и QR-кодов.

Источник: КГГА