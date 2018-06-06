До конца текущего года Intel выпустит 28-ядерный процессор с рабочей частотой 5 ГГц

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Длительное время компания Intel предлагала пользователям топовые потребительские процессоры в конфигурации лишь с четырьмя вычислительными ядрами. Но появление в прошлом году достаточно успешных многоядерных чипов AMD Threadripper вынудило Intel также приступить к наращиванию количества вычислительных блоков. В результате, на рынок начали поступать 6- и 8-ядерные процессоры Intel Core i7, а также устройства серии Core i9, включающие от 10 до 18 ядер.

Но останавливаться на этом в компании не намерены. Во время проведения выставки Computex 2018 было объявлено, что к концу нынешнего года Intel выпустит новый высокопроизводительный процессор, который превзойдёт прошлогоднего 18-ядерного монстра Core i9-7980XE. Новый чип получит сразу 28 вычислительных ядер, которые смогут работать на частоте до 5 ГГц.

Заявленный 28-ядерный процессор будет представлен в четвёртом квартале 2018 года. Его ориентировочная цена пока не называется. Отметим, нынешний 18-ядерный рекордсмен Core i9-7980XE сейчас продаётся по цене $1999.

Источник: techcrunch