Добавить красок. Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Watch

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Наряду со вторым поколением беспроводных наушников Apple AirPods, вчера была представлена свежая весенняя коллекция чехлов для смартфонов iPhone и ремешков для умных часов Apple Watch Sport в пастельных тонах.

Фирменный чехол со встроенным аккумулятором Smart Battery Cases для iPhone Xs и Xs Max, ранее предлагающийся только в черном и белом вариантах исполнения, теперь доступен в цвете Pink Sand. Цена за новый цвет такая же — $129. Увы, в случае Smart Battery Cases для младшей iPhone Xr выбор по-прежнему ограничен «скучными» белым и черным цветами.

Существующую палитру силиконовых чехлов для iPhone Xs и Xs Max пополнили новые цвета Deft Blue, Papaya и Spearmint.

Кожаные чехлы (обычные и чехлы-книжки) для смартфонов Apple iPhone Xs и Xs Max теперь доступны в цветах Lilac, Sunset и Cornflower.

Ремешки для Apple Watch также получили разные цвета. Новые цвета добавили в линейки Sport Loop, Nike Sport Bands, Nike Sport Loop, Modern Buckle, Leather Loop и Hermés, как для версий с одинарной, так и для вариантов с двойной пряжкой. Цветовые варианты зависят от конкретной модели (изображения ниже).

Источник: The Verge