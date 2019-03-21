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Добавить красок. Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Watch
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Добавить красок. Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Watch

Добавить красок. Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Watch

Наряду со вторым поколением беспроводных наушников Apple AirPods, вчера была представлена свежая весенняя коллекция чехлов для смартфонов iPhone и ремешков для умных часов Apple Watch Sport в пастельных тонах.

Фирменный чехол со встроенным аккумулятором Smart Battery Cases для iPhone Xs и Xs Max, ранее предлагающийся только в черном и белом вариантах исполнения, теперь доступен в цвете Pink Sand. Цена за новый цвет такая же — $129. Увы, в случае Smart Battery Cases для младшей iPhone Xr выбор по-прежнему ограничен «скучными» белым и черным цветами.

Существующую палитру силиконовых чехлов для iPhone Xs и Xs Max пополнили новые цвета Deft Blue, Papaya и Spearmint.

Кожаные чехлы (обычные и чехлы-книжки) для смартфонов Apple iPhone Xs и Xs Max теперь доступны в цветах Lilac, Sunset и Cornflower.

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Ремешки для Apple Watch также получили разные цвета. Новые цвета добавили в линейки Sport LoopNike Sport BandsNike Sport LoopModern BuckleLeather Loop и Hermés, как для версий с одинарной, так и для вариантов с двойной пряжкой. Цветовые варианты зависят от конкретной модели (изображения ниже).

Новые цвета ремешков Sport Loop: (слева направо) Papaya, Cerulean, Spearmint и Lilac
Новые ремешки Nike Sport Band: black / hyper grape, spruce fog / vintage lichen и teal tint / tropical twist.
Новые цвета ремешков Modern Buckle: Cornflower, Lilac и Sunset; и новые цвета Leather Loops: Cornflower и Sunset.

Источник: The Verge

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