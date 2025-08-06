Новости Кино 06.08.2025 comment views icon

"Добавьте кокаин и подгузники в бюджет": ремейк "Голого пистолета" согласовали после теста Лиама Нисона с "разносом" боссов Paramount

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Маргарита Юзяк

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"Добавьте кокаин и подгузники в бюджет": ремейк "Голого пистолета" согласовали после теста Лиама Нисона с "разносом" боссов Paramount

Оказывается Лима Нисон стал одной из причин появления римейка «Голого пистолета». Во время тестовой сцены актер наговорил кучу глупостей боссам Paramount — и они попросили еще.

Перезапуск комедии мог не сдвинуться с метровой точки, если бы не одна сцена. Исполнитель главной роли просто вышел на площадку, наговорил руководителям студии разные глупости и ушел. Режиссер Акива Шаффер вспомнил, что Paramount хватило этих несколько минут, чтобы дать зеленый свет всему проекту.

Тестовая сцена длилась пять минут на территории самой студии. Локацией выбрали старое помещение с осветительным оборудованием — атмосфера напоминала «Полицейского из Беверли-Хиллз 2». В сцене Нисон допрашивал Кевина Дюранда, а в диалогах использовали шутки из фильма и сцену с допросом Басты Раймса. В конце Нисон заставляет подозреваемого признаться и обращается прямо к камере, и дальше говорит это:

«Это касается и вас. Да, вас, комитет Paramount по утверждению проектов. Я вас вижу. Чего вы ждете? Пусть ваши канцелярские крысы подпишут документ. И еще — добавьте пункт в бюджет на взрослые подгузники и кокаин, если кто-то из вас захочет наведаться на съемочную площадку», — сказал Нисон.

После этого сцену показали руководителям Paramount, но реакция была неожиданная — им понравилась наглость актера. В конце концов весь проект получил одобрение. Новый «Голый пистолет» — это не перезапуск в прямом смысле. Нисон играет Фрэнка Дребина-младшего, сына персонажа Лесли Нильсена из классической трилогии. А в актерском составе — Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Баста Раймс и рестлер WWE Коди Роудс.

В Украине премьера состоялась 31 июля 2025 года. Судя по первым закрытым показам для прессы, лента не потеряла абсурдного юмора — Здесь и сцены стрельбы из-за очереди в туалет, і Лиам Нисон в трусах в горошек. После премьеры фильм стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic, став одной из лучших комедий десятилетия.

Источник: Filmmaker Magazine

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