Новости Кино 17.07.2025 comment views icon

Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — невероятно смешной дурень, достойный «Оскара»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — невероятно смешной дурень, достойный «Оскара»

Будущий «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном обещает много глупых шуток и абсурда. Критики назвали ленту именно той нелепой комедией, на которую все надеялись.

Первые зрители остались с кучей положительных эмоций после просмотра фильма. В этом сиквеле Нисон играет Фрэнка Дребина-младшего — сына героя Лесли Нильсена из оригинальной трилогии. Фильм выйдет в кинотеатрах 1 августа 2025 года, а первыми впечатлениями уже поделились журналисты, которые побывали на закрытых показах:

  • Джеффри Вега, редактор IGN: «Я посмотрел «Голый пистолет» — и могу сказать: таки снова снимают, как прежде! В фильме куча отличных шуток, и видно, что создатели получили настоящее удовольствие, создавая настоящую комедию».
  • Кэтси Стефан, журналистка Variety: «»Голый пистолет» — это невероятно глупое кино, и я говорю это как высшую похвалу. Фильм очень точно передает дух фильмов с Лесли Нильсеном, которые я обожал в детстве».
  • Пользователь X @JimmyHemphill: «Я ни перед кем не преклоняюсь в своем восхищении оригинальным «Голым пистолетом», поэтому рад сообщить — новая часть просто фантастическая. Если бы в мире была справедливость, Лиам Нисон получил бы «Оскар»».

В новом фильме можно ждать возвращения классического абсурдного юмора, присущего оригинальной трилогии. Например, в предыдущем трейлере Лиам Нисон не хотел стоять в очереди в туалет — не растерялся и устроил стрельбу. Лучше такой лайфхак не записывать (по возможности). Также вряд ли удастся так просто стереть из памяти Лиама в школьной форме с трусами в горошек. Кроме него, к актерскому составу присоединились Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Баста Раймс и Коди Роудс.

Оригинальный «Голый пистолет» стартовал как сериал «Полицейский отряд», а в 1988 году превратился в кинофраншизу с тремя фильмами. Новый сиквел, судя по первым отзывам, не просто эксплуатирует старое имя, а пытается сохранить тот же стиль и настроение. А как оно будет в реальности сможем узнать через две недели.

Источник: Games Radar

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