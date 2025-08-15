Новости Кино 15.08.2025 comment views icon

Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году

Катерина Даньшина

Сериал «Фоллаут» представил первый постер второго сезона и дату выхода с хорошими новостями: отправиться в Нью-Вегас мы сможем уже в 2025 году.

На постере изображены Люси (Элла Пернелл), Гуль (Уолтон Гоггинс), Максимус (Аарон Мотен) и CX404 (сыгранный собакой по имени Лана 5), которые, похоже, путешествуют в Нью-Вегас. Однако самая интересная новость, которую приносит это изображение дата выхода второго сезона, которую назначили уже на декабрь 2025 года. Неожиданный поворот, учитывая то, что первый вышел в 2024-м, а мы привыкли к тому, что между релизами сезонов проходит 2-3 года.

Первый постер второго сезона сериала «Фоллаут»

«Фоллаут» — это экранизация серии игр, которые сейчас принадлежат Bethesda Softworks. Действие разворачивается через 200 лет после апокалипсиса, а сюжет, несмотря на то, что является частью канона игровой серии, рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг жительницы «Хранилища 33» Люси, ее отца Генка и гуля-наемника Купера Говарда. В финале первого сезона нам показали персонажа Кайла Маклахлена, который из, казалось бы, безобидного надзирателя превратился в злодея. Он смотрит на горизонт и начинает идти в сторону Нью-Вегаса. Гуль и Люси делают то же самое.

Еще утечками из съемок Нью-Вегас был подтвержден, как центральное место действия. Учитывая еще и то, что в первом сезоне герои нашли реактор холодного термоядерного синтеза, который якобы имеет достаточно энергии для перезапуска цивилизации, вероятно, во втором это попытаются сделать именно в таком месте. Среди новичков актерского состава ожидаем Кумейла Нанджиани и Маколея Калкина в пока нераскрытых ролях.

Первый сезон сериала «Фоллаут» сейчас транслируется на Prime Video. Он, напомним, стал одним из хитов 2024 года и за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей. Это второй лучший результат в истории платформы, больше — только у «Колец власти». Сейчас у сезона по 93% рейтинга от зрителей и критиков Rotten Tomatoes.

Источник: Games Radar

