«Дочка» главного сборщика iPhone затеяла крупнейшее за три года IPO в Китае на $4,3 млрд

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Фото:REUTERS

Компания Foxconn Industrial Internet (FII), «дочка» главного сборщика смартфонов iPhone Hon Hai Precision Industry (Foxconn), подала заявку на первичное размещение акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

FII занимается разработкой оборудования для облачных сервисов, индустриальных роботов и прочей техники. В число клиентов FII входят Amazon, Apple, Cisco и другие компании.

В ходе торгов FII рассчитывает привлечь $4,26 млрд. Если так случится, то ее IPO станет крупнейшим в Китае с 2015 года. Компания выставит на продажу 1,97 млрд акций по цене в 13,77 йены ($0,12).

Ожидается, что в процессе торгов оценка Foxconn Industrial Internet может вырасти до $43 млрд. В таком случае, как отмечает Bloomberg, она будет дороже одной из главных торговых площадок мира — eBay.

Источник: Bloomberg