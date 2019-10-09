Минг-Чи Куо рассказал о новинках, которые Apple выпустит в первой половине 2020 года: iPhone SE 2, iPad Pro с 3D-сенсором, MacBook с новой клавиатурой и гарнитура дополненной реальности





Известный своими прогнозами аналитик Минг-Чи Куо поделился очередным своим видением дальнейшего развития событий у компании Apple. Он считает, что технологический гигант готовит к выпуску смартфон iPhone SE 2, новый планшет iPad Pro с 3D-сенсором для лучшей поддержки дополненной реальности, новый ноутбук MacBook с клавиатурой с ножничным переключателем, а также давно известную по слухам гарнитуру дополненной реальности. И все эти устройства могут быть представлены в первой половине 2020 года.

Это не первый раз, когда публикуются сведения об этих устройствах. Некоторые из них, такие как гарнитура дополненной реальности, годами появлялись в слухах и отчётах. Новые сведения согласуются со многими из предыдущих слухов, меняются только даты выпуска:

В подтверждение своего предыдущего прогноза, сделанного ранее в этом месяце, Минг-Чи Куо говорит, что преемник Apple для iPhone SE появится в первом квартале следующего года. По данным Nikkei и Bloomberg, смартфон будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 8, но он получит передовые компоненты, используемые в iPhone 11. Цена пока что неизвестна.

Минг-Чи Куо полагает, что в первом квартале 2020 года будет представлена новая модель iPad Pro, оснащенная 3D ToF датчиком, который может улучшить использование приложений дополненной реальности. Этот прогноз согласуется с предыдущей публикацией Bloomberg, в которой говорится, что Apple может внедрить новую лазерную 3D-камеру в iPad Pro, которые будет выпущен весной 2020 года. Однако в более свежей публикации отчете Bloomberg говорится, что Apple планирует выпустить новый iPad Pro до конца 2019 года, и 3D ToF датчик в качестве новой функции не упоминается.

Между тем, Минг-Чи Куо ожидает, что Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности для iPhone. Это, вероятно, произойдёт втором квартале следующего года. Ранее в этом году аналитик предсказал, что Apple начнет производство гарнитуры в конце 2019 года, и по крайней мере, один отчёт ранее предполагал, что она может появиться в 2020 году. Очевидные ссылки на гарнитуру также недавно появились в коде iOS 13.

Наконец, аналитик предсказал, что во втором квартале 2020 года может появиться ноутбук MacBook с новой клавиатурой с ножничным переключателем, который придёт на смену механизму-бабочке, вызвавшим массу нареканий. Пока не совсем понятно, о какой именно модели ноутбука идёт речь, возможно, о 16-дюймовой версии

Источник: The Verge