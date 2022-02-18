Дроп-тест Samsung Galaxy S22 Ultra — стекло двух камер треснуло после первого же падения [Видео]

После того, как YouTube-блогер PBK Reviews проверил Samsung Galaxy S22 Ultra на стойкость к царапинам, влаге и сгибанию, настала очередь дроп-теста. И если первые испытания премиум-смартфон перенес весьма достойно, то тест на прочность при падении ему дался непросто. Уже после первого «приземления» на бетон с высоты около 1 метра у Galaxy S22 Ultra разбилось хваленое «сверхпрозрачное стекло» Super Clear Glass, прикрывавшее два объектива. А на нижнем торце появились вмятины. Но гаджет продолжит нормально работать.

Корпус смартфона усилен армированной алюминиевой рамкой, присутствует Gorilla Glass Victus+.

После второго падения нижней частью на бетон, на нижней кромке Samsung Galaxy S22 Ultra остались заметные вмятины, а стилус S Pen частично вышел из гнезда. То же произошло и после падения нижним углом. Были лишь новые вмятины. Экран остался цел и невредим, смартфон работал.

А от падения боковой частью экран мгновенно покрылся сетью трещин и сколов (ближе к месту, на которое пришелся удар). Но функционал сохранился. Приземление экраном вниз добавило еще больше трещин.

Шестой и седьмой дроп-тесты были сделаны уже с высоты роста влогера, в результате чего добавилась трещина через весь корпус, по диагонали. При последующих падениях начались мигания и прочие проблемы с экраном, хотя сканер отпечатков пальцев работал.

PBK Reviews заявил, что поскольку используется защитное покрытие Gorilla Glass Victus+, он не ожидал появления трещин при первых же падениях. Поэтому не рекомендовал носить смартфон без защитного чехла.