Дубилет объявил о запуске пилотного проекта по внедрению онлайн-сервисов Google в работу правительства

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На прошлой неделе мы узнали, что Минюст Украины с подачи небезызвестного Дмитрия Дубилета начал использовать сервис Google Authenticator для борьбы с рейдерством в сфере регистрации недвижимости. Сегодня же сооснователь monobank и министр Кабинета министров анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению инструментов Google в работу правительства.

«Мы договорились с Google, что нам предоставят 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — пишет Дубилет в своем посте.

На фоне недавних неожиданных откровений Давида Арахамии новая инициатива смотрится весьма забавно — может лидер президентской фракции «Слуга народа» на самом деле говорил про переезд не офиса Google, а на «офис» Google, а мы, как обычно, все не так поняли.

Как бы там ни было, на этой неделе стартовали курсы обучения для первых групп сотрудников Кабмина, после чего те начнут использовать онлайн-инструменты поискового гиганта для повышения продуктивности работы.

Дубилет уточнил, что возлагает большие надежды на Google Docs и Spreadsheet, предназначенные для работы с документами и таблицами, в плане возможностей обмена и совместной работы над документами. Также он упомянул о применении Google Forms (онлайн-сервис для составления форм обратной связи и опросов) для сбора и систематизации данных.

Как можно судить по формулировке, Дубилет рассчитывает с помощью офисных приложений Google значительно повысить продуктивность сотрудников правительственных структур.

Источник: Дмитрий Дубилет