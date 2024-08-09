ДВС уже не торт: электромобили и PHEV впервые превысили 50% продаж авто в Китае

В июле электромобили и PHEV (подключаемые к сети гибриды) составили более половины продаж автомобилей в Китае. Это рекордное значение и важная веха были впервые достигнуты на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Продажи электромобилей и PHEV (так называемая категория NEV — new energy vehicles) в Китае в июне выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 50,7% от общего объема продаж автомобилей. По сравнению с июнем рост составил 28,6%, а продажи одних только электромобилей выросли на 14,4%.

Быстрый рост в Китае был впечатляющим — три года назад продажи NEV составляли лишь 7% от общего объема продаж автомобилей. Во многом такой динамике помогли государственные стимулы.

В июле 2024 года в Китае было продано 1,73 млн легковых автомобилей (включая авто с ДВС), что на 3,1% меньше, чем в прошлом году. Поэтому, чтобы повысить продажи автомобилей, в конце июля правительство Китая удвоило денежные стимулы для продаж электромобилей до 20 000 юаней ($2785) и сделало их ретроактивными до апреля.

Кроме того, электромобили освобождаются от налога с продаж в размере до 30 000 юаней ($4175) в 2024 и 2025 годах. Также существует правительственная схема утилизации, которая предоставляется потребителям, заменяющим свои бензиновые автомобили на электромобили. Она позволяет дополнительно получать 20 000 юаней ($2785).

Кроме того, некоторые города также ослабляют ограничения на покупку автомобилей. В июле Пекин объявил, что увеличит свою квоту лицензий на электромобили NEV на 20 000. Это произошло впервые с тех пор, как столица ввела строгую квоту на автомобили в 2011 году, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и пробки.

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Все эти стимулы приводят к росту спроса именно на электромобили.

Источник: electrek