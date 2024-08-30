Диджитализация: медицинская система за $400 млн незаконно лишила льгот тысячи людей вместо упрощения регистрации

Диджитализация в штате Теннесси, США, похоже, зашла не туда: многим людям незаконно отказали в программе Medicaid и других льготах из-за ошибок в автоматической системе.

Государство использует систему TennCare Connect для определения прав на скидки жителей с низкими доходами и с ограниченными возможностями. Об этом говорится в постановление окружного суда, которая стала результатом коллективного иска, поданного в 2020 году от имени 35 взрослых и детей, которым было отказано в льготах.

Система TennCare Connect, созданная компанией Deloitte и другими подрядчиками, стоила $400 млн. Алгоритм анализирует информацию о доходах и состоянии здоровья, чтобы автоматически определять право заявителей на программу льгот. Но на практике система часто не загружает соответствующие данные, назначает льготы не тем и делает ошибочные выводы.

«Когда участник имеет право на государственную программу Medicaid, ему или ей не нужны удача, настойчивость и упорные юристы, чтобы получить такое медицинское покрытие», — отмечает судья Крэншоу.

Запуск системы в 2019 году стал результатом многолетних усилий штата по модернизации предоставления услуг Medicaid и упрощенных требований к регистрации, предусмотренных Законом о доступном лечении. Согласно ему, штаты должны обеспечивать единый процесс подачи заявок и сбора информации о жителях и определять, на какую из многих комплексных программ помощи по здоровью и инвалидности они имеют право. Суд обнаружил, что TennCare Connect не учитывала, имеют ли заявители право на участие во всех доступных программах, прежде чем прекратить их льготы.

Компания Deloitte была одним из главных участников этих изменений. Она получила контракты на создание соответствующих автоматизированных систем более чем в 20 штатах. Правозащитные группы обратились в Федеральную торговую комиссию с просьбой расследовать действия Deloitte в Техасе, где, по их словам, тысячам жителей так же неправомерно отказали в медицинских льготах из-за ошибок в программе.

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Источник: Gizmodo

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