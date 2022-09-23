Dynamic Island уже доступен на Android — в виде приложения, воспроизводящего одну из главных особенностей iPhone 14 Pro

Разработчик Jawomo создал приложение DynamicSpot, которое позволяет добавить функцию «острова» от Apple на экран устройства Android.

В настоящее время приложение доступно для загрузки в раннем доступе в магазине Google Play и его можно потестить бесплатно.

DynamicSpot позволяет настроить положение и размер «острова» в зависимости от того, где находится выемка на конкретном устройстве Android. Однако для добавления некоторых более продвинутых функций, таких как отображение Dynamic Island на экране блокировки или нажатие значков для открытия приложений, требуется дополнительная плата в размере 4,99 доллара.

Платная версия DynamicSpot также позволяет использовать функции для настройки касаний и нажатия при взаимодействии с уведомлениями, что отсутствует в Apple-версии «острова».

Важно, что как и любое приложение в раннем доступе, оно не всегда будет работать так, как задумано. И поскольку эта функция не является родной для ОС Android, требуется небольшая доработка, чтобы избежать последующих сбоев.

В основном приложение DynamicSpot выглядит как эстетическое дополнение, которому пока не хватает расширенной функциональности «острова», как у от Apple. DynamicSpot определенно выглядит как незавершенная работа, однако в качестве независимого приложения — впечатляет и представляет собой интересный способ изменить способ доставки уведомлений на устройство Android.

Dynamic Island – функция, которой Apple заменила привычную для более ранних версий “челку” на моделях iPhone 14 Pro. Вырез на экране в форме капсулы вмещает датчики Face ID и фронтальную камеру. Apple внедрила вырез в остальную часть пользовательского интерфейса, используя анимацию, благодаря которой Dynamic Island кажется больше, когда пользователь взаимодействует с ним. Функция также отображает уведомления и после дальнейших обновлений iOS позволит отслеживать “живые действия” (такие как результаты спортивных турниров или статус поездки на такси) в верхней части экрана.

Эксперты ожидают, что в дальнейшем Dynamic Island появится на всех моделях iPhone 15, а не только в Pro-версиях.

Источник: The Verge