Дженсен Хуанг: NVIDIA продолжает разрабатывать широкий модельный ряд процессоров на базе ARM
Отказ NVIDIA от сделки по поглощению ARM не ставит крест на создании процессоров на основе технологий этого производителя. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что у компании все еще есть большие планы по созданию полного портфеля процессоров на базе ARM.
У чипмейкера есть 20-летняя лицензия на архитектуру ARM, поэтому он продолжит использовать их набор инструкций для разработки собственных процессоров. Они будут широко применяться в разных направлениях – от крошечных SoC для робототехники до высокопроизводительных процессоров для суперкомпьютеров.
«Мы находимся на пути к запуску нашего процессора Grace на базе ARM в первой половине следующего года. Он ориентирован на гигантские нагрузки искусственного интеллекта и высокопроизводительные вычисления», — сказал Дженсен Хуанг.
Лицензия позволяет компании разрабатывать специализированные ядра на базе ARM для различных приложений, как это делает Apple для своих SoC серии A для смартфонов и планшетов, а также процессоров серии M для компьютеров Mac. Но Apple не создает чипы для центров обработки данных или суперкомпьютеров, а NVIDIA планирует создание полного семейства чипов ARM с собственными ядрами.
У NVIDIA четыре основных направления деятельности: игры и профессиональная графика (включая сервис удаленных игр GeForce Now), AI/HPC, центры обработки данных и автомобилестроение. Компания отчиталась о рекордной годовой выручке в $26,9 млрд — почти половина пришлась именно на игровое подразделение.
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