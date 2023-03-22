Дженсен Хуанг планирует возглавлять NVIDIA до 90 лет – а потом еще 3-4 десятилетия будет работать «как робот»

Дженсен Хуанг – соучредитель и генеральный директор NVIDIA. Именно под его почти 30-летним руководством компания стала ведущей в области ускоренных вычислений и современных графических технологий.

Накануне мероприятия GTC 2023 Хуанг дал интервью изданию CNBC и рассказал, что пока не собирается уходить на пенсию. Он говорит, что планирует возглавлять компанию еще 3-4 десятилетия — а значит ему будет 90 лет на момент ухода из компании.

«Я бодр и вместе с тем достаточно энергичен. Меня окружают удивительные люди, которые вдохновляют меня и придают уверенность. Чувствую, что мы можем достичь отличных результатов вместе. Думаю, что вношу реальный вклад в компанию. Не знаю точно, как долго это продлится, но я бы сказал 3-4 десятилетия. Через четыре десятилетия я смогу стать роботом и после этого управлять компанией еще столько же. Надеюсь, что буду наслаждаться этим очень долго»

Дженсен также упомянул в интервью о последних изменениях на рынке графических процессоров, таких как стабилизация рынка или восстановление цепочек поставок важных компонентов для создания графических процессоров. Кроме того, CEO NVIDIA не может дождаться, чтобы увидеть в работе более продвинутые узлы производства чипов, включая строящуюся сейчас в Аризоне фабрику TSMC N4.

В настоящее время Хуанг находится на 59-м месте в перечне самых богатых людей мира с капиталом в $23,5 млрд.

Источник: Videocardz