«Джокер 2» заработал в Украине 20 млн грн в дебютный уик-энд — без рекордов и меньше первого фильма

Если учитывать допремьерные показы, то общая украинская касса для «Джокер 2» достигает 23, 251 млн грн. Такие данные приводит Суспільне Культура со ссылкой на пресс-службу «Киномании».

Для сравнения: первый «Джокер», который вышел в октябре 2019 года, дебютировал в Украине с 31,8 млн грн, а за весь период проката заработал более 100 млн грн.

Сейчас рекорд по открытию для фильмов Warner Bros. удерживает фильм «Дюна», который вышел в украинский прокат в середине сентября 2021 года и собрал более 33,9 млн грн, тогда как «Барби» на втором месте — с дебютом в 33 млн грн в июле 2023 года (абсолютный рекорд с начала войны).

Если учитывать мировые сборы, то они для «Джокер 2» оказались неутешительными — лента с бюджетом в $200 млн (более чем вдвое превышает бюджет первой части), так и не дотянула до прогнозируемых $140+ млн, заработав чуть более $120 млн ($40 млн в США и $81,1 млн в международном прокате).

В то же время оценки фильма после мировой премьеры упали катастрофически — на Rotten Tomatoes критики снизили их с первоначальных 60% до 38%, в то время как аудитория поставила скромные 37%. В отзывах «Джокер 2» называют одноразовым, беспорядочным и вялым, хотя отмечают талантливую игру Хоакина Феникса.

Ранее Леди Гага, которая сыграла в ленте «взрослую версию» Харли Квинн, заявляла, что сценарий «Джокер 2» переписывали буквально на салфетках — по просьбе главного актера. Сам режиссер Тодд Филипс после премьеры рассказал, что в дальнейшем не планирует снимать фильмы для DC, так что ни триквела, ни спинофа о Харли Квинн у него в работе не будет.