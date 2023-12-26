«Джокер: Безумие на двоих» — режиссер Тодд Филлипс опубликовал новые изображения сиквела с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Тодд Филлипс поздравил поклонников «Джокера» с Рождеством, опубликовав свежие изображения Хоакина Феникса и Леди Гаги в образах Джокера и Харли Квин.

Феникс повторяет роль Джокера, которую исполнил в фильме 2018 года, тогда как Гага впервые примеряет на себя роль его подружки. Первое фото показывает заключенного злодея, тогда как второе демонстрирует Квин рядом с Джокером, уже имеющим характерный грим.

«Желаю всем веселых праздников и прекрасного Нового года», — написал Филлипс в комментарии к фото.

Ранее роль Харли Квин сыграла Марго Робби в таких фильмах, как «Отряд самоубийц» (2016), «Хищные птицы» (2020) и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Гага тем временем должна изобразить более «взрослую версию» злодейки и проявить свои вокальные способности (поскольку фильм, как отмечал Филлипс, будет мюзиклом).

Продолжение фильма о главном враге Бэтмена впервые подтвердили в июне прошлого года, а в августе Леди Гага сказала, что присоединилась к проекту. Певица в последний раз появлялась на большом экране в 2021 году, сыграв Патрицию Реджани в криминальной драме «Дом Гуччи». Она получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Американская история ужасов: Отель» и была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в мюзикле «Звезда родилась» 2018 года (кстати, одним из продюсеров фильма был Тодд Филлипс).

В День Святого Валентина Филлипс опубликовал общий снимок Гаги и Феникса, обнимавшихся в образах злодеев.

Продолжение Джокера, как и сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза, не будет связано с новой киновселенной Джеймса Ганна и будет существовать за его пределами в категории «Другие миры».

В актерский состав сиквела также вошли Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Зази Битц.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти в кинотеатрах 4 октября 2024 года.