Леди Гага в образе Харли Квинн — опубликованы фото со съемочной площадки фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Леди Гага, которая присоединилась к Хоакину Фениксу в сиквеле «Джокера», появилась на публике в образе Харли Квинн во время съемок, которые сейчас проходят в Нью-Йорке и Ньюарке, штат Нью-Джерси.

На снимках 36-летняя певица с культовым гримом Харли Квинн в сопровождении полиции Готема выходит из здания суда сквозь толпы протестующих. Некоторые статисты одеты в парики и маски, а другие держат в руках плакаты «Свободу Джокеру», «Справедливость для Джокера» и «Джокер, женись на мне».

Режиссер Тодд Филлипс говорил, что сиквел Джокера станет мюзиклом. В то время как Марго Робби успешно сыграла «девчачью» Харли Квинн в «Отряде самоубийц» и «Хищных птицах», Гага, вероятно, должна изобразить «более взрослую версию» злодейки и проявить свои вокальные способности.

Сама Робби в декабрьском интервью Entertainment Tonight сказала, что с нетерпением ждет того, чтобы увидеть певицу в образе:

«Думаю, это будет отличная работа. Я так взволнована. Чего я могла хотеть для Харли — так это того, что она станет одним из персонажей, похожих на Бэтмена или Гамлета, которые передаются от актера к актеру».

Продолжение Джокера, как и сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза, не будет связано с новой киновселенной Джеймса Ганна и будет существовать за ее пределами в категории «Другие миры».

В июне прошлого года Филлипс подтвердил, что разрабатывается продолжение фильма о главном враге Бэтмена, когда опубликовал в Instagram фотографию сценария, написанного ним и Скоттом Силвером, а также Феникса, который его читает. В августе Гага подтвердила, что присоединилась к проекту, но не раскрыла свою роль. А в День Святого Валентина Филлипс опубликовал общий снимок обнимающихся Гаги и Феникса в образах злодеев.

Леди Гага последний раз появлялась на большом экране в 2021 году, сыграв Патрицию Реджани в криминальной драме «Дом Гуччи». Она получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Американская история ужасов: Отель» и была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в мюзикле «Звезда родилась» 2018 года (кстати, одним из продюсеров фильма был Тодд Филлипс).

В продолжении Джокера также снова появится Зази Битц в образе Софи Дюмон, а также Кэтрин Кинер и Брендан Глисон – их роли пока неизвестны.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти в кинотеатрах 4 октября 2024 года.