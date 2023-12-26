Аналитик Мин-Чи Куо: Apple Vision Pro уже в «массовом производстве» и, вероятно, поступит в начале января 2024-го

Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщил об ускорении производства и поступлении гарнитуры смешанной реальности Apple уже в феврале, однако аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо говорит, что согласно текущему графику Vision Pro будет доступна еще раньше — уже с первых дней следующего года.

Куо (через Wccftech) называет Vision Pro «продуктом года» для Apple и прогнозирует поставки в 500 тыс. единиц в 2024-м — что вдвое меньше прогнозов анализа Jiemian в 1 млн до конца года. Цифра Куо выглядит более реальной из-за высокой стоимости гарнитуры в $3499, хотя положительные отзывы первых пользователей должны укрепить статус продукта.

Ранее сообщалось, что Apple Vision Pro будет доступна только через систему предварительной записи и в начале исключительно в США. Компания планирует оборудовать в магазинах специальные зоны с демонстрационными блоками гарнитур и инструментами, регулирующими размер аксессуаров для покупателей. Несмотря на то, что Vision Pro будет доступна во всех 270 филиалах Apple в США, компания планирует разместить секции для гарнитур сначала в магазинах крупных городов, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, а затем распространить по всей стране.

Некоторые работники из магазинов Apple уже отобраны для специальных тренингов, которые стартуют в январе.