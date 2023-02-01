Экс-дизайнер Apple Джони Айв разработал нос-трансформер для Red Nose Day — благотворительной акции, которая собирает деньги для бедных детей

Британская благотворительная акция Red Nose Day стартует 17 марта, и на этот раз будет собирать средства, продавая красные носы-трансформеры, разработанные бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Новый «красный нос» изготовлен из натуральных материалов и трансформируется из полумесяца в стойкую бумажную сферу. Comic Relief, компания-организатор акции, говорит, что разработка Айва — «самое драматичное перевоплощение с момента дебюта носа в 1988 году».

Red Nose Day – это ежегодная благотворительная британская акция. Средства с каждого проданного красного носа направляют на борьбу с детской бедностью в США, Пуэрто-Рико и бедных общинах Африки, Азии и Латинской Америки.

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“Мы выросли на Comic Relief и гордимся тем, что поддерживаем их отличную работу. Этот новый и, казалось бы, простой красный нос был невероятно сложным маленьким объектом для разработки и изготовления, к которым мы привлекли всю нашу команду. Надеемся, что он принесет немного радости каждому, кто его носит», — говорит Айв.

Подобно паре AirPods, в разработке которых принимал участие дизайнер, Red Nose в этом году поставляется в маленьком футляре. Рассмотреть дизайн можно ниже на видео, где видно, как развертывается изделие, которое может приспособиться к разным формам носа.

Comic Relief уже начала продавать новый «красный нос» примерно по $3. Онлайн-заказ ограничен до 8 единиц на человека до 17 марта — дня официального празднования Red Nose Day.

В прошлом году только британцы собрали более $51 млн, благодаря чему общие сборы Comic Relief уже достигли почти $1,7 млрд.

Это один из первых продуктов Джони Айва, который публика может приобрести после того, как британский дизайнер покинул Apple в 2019 году. Айв объединился с Марком Ньюсоном, чтобы создать LoveFrom — новую дизайнерскую фирму, сотрудничавшую с Airbnb, Ferrari, а теперь и с Comic Relief. Айв пробыл на должности главного дизайнера продуктов Apple почти 30 лет, и оставил богатое наследие – включая яркий iMac G3 1998 года, iPod 2001 года и, конечно, iPhone 2007 года.

Источник: The Verge