Джордж Мартин объявил, что сериал «Рыцарь семи королевств», приквел «Игры престолов», выйдет в 2025 году

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Джордж Мартин назвал время выхода спинофа сериала «Игра престолов» «Рыцарь семи королевств» — он появится в 2025 году. Новый сериал основан на новеллах Мартина «Данк и Эгг» которые являются еще приквелом к оригинальной серии книг и «Игры престолов». Однако это не так далеко на временной шкале, как «Дом Дракона». События происходят за 100 лет до книг и основного сериала, то есть через 100 лет после «Дома Дракона».

Съемки «Рыцаря семи королевств» начались на прошлой неделе в Белфасте, Северная Ирландия, где снимали большую часть оригинальной «Игры престолов». Новое шоу, основанное на моей повести «Рыцарь-бурлак» (The Hedge Knight), дебютирует в начале следующего года, в 2025 году. В нем всего шесть эпизодов. Новелла значительно короче романа (особенно один из моих романов), поэтому материалов из источников меньше», — написал Мартин на своем сайте Not a Blog.

Недавно был опубликован первый взгляд на сериал, в котором показан Питер Клеффи в роли Сэра Дункана Высокого в толпе. Официальный синопсис говорит, что сериал расскажет о «молодого, наивного, но отважного рыцаря Сэра Дункана Высокого и его сквайра Эгга. События происходят в эпоху, когда род Таргариенов все еще удерживает Железный трон, и память о последнем Драконе еще не оставила живых. Большая судьба, могущественные враги и опасные подвиги — все это ждет этих невероятных и несравненных друзей».

Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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