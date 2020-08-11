easyJet — один из крупнейших лоукостеров Европы — получил разрешение на полеты в Украину

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Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet может начать летать в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года. Управление гражданской авиации Италии (ENAC) предоставило британской авиакомпании разрешение на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

Лицензия оформлена 23 июля на австрийское подразделение easyJet — easyJet Europe Airline GmbH. В сообщении о выдаче лицензии не указан список маршрутов, однако упоминается, что лоукостер сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов.

Как отмечает avianews.com, ранее easyJet никогда не летал в Украину. Среди стран постсоветского пространства лоукостер работал только на российском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер-Москва и до 2016 года — рейсы Лондон-Москва.

Рынок полетов между Украиной и Италией авиационные власти полностью либерализировали в июле, после чего лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

Можно вспомнить, что недавно easyJet стала жертвой атаки хакеров — злоумышленники получили адреса электронной почты и информацию о перелетах почти девяти миллионов клиентов.

Источник: Avianews и ENAC