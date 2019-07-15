Экономичные процессоры Intel Snow Ridge получат кэш-память L3 и будут изготавливаться по 10-нм техпроцессу

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Как стало известно, новые экономичные процессоры Intel линейки Pentium Silver (системы-на-чипе Snow Ridge на базе вычислительных ядер Tremont) получат кэш-память третьего уровня. Следует отметить, что впервые чипы в данном сегменте будет оснащаться кэш-памятью L3.

Ране экономичные процессоры Intel данного сегмента, такие как Goldmont Plus, содержали лишь кэш-память второго уровня для 4-ядерного модуля. О добавлении в процессоры кэш-памяти L3 свидетельствует строка «MEM_LOAD_UOPS_RETIRED_L3_HIT» в Performance Monitoring Events. В описании этой строки упоминается параметр «level 3 cache».

Добавление кэш-памяти L3 в системому-на-чипе в качестве LLC (last level cache, кэш последнего уровня) может означать, что Intel пытается улучшить межкомпонентную связь. Кэш-память L3 предоставляется как общая площадка обмена данными для различных компонентов SoC, таких как вычислительные ядра, интегрированное графическое ядро и встроенный чипсет. Процессоры семейства Snow Ridge будут изготавливаться по нормам нового 10-нанометрового технологического процесса. Как ожидается, эти чипы могут появиться на рынке в 2020 году. Они будут использоваться в устройствах сетевой инфраструктуры.

Источник: techpowerup