Новости IT-бизнес 31.07.2025 comment views icon

Экс-работник Bandai Namco украл настолько много денег, что пришлось сократить зарплаты боссам

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Экс-работник Bandai Namco украл настолько много денег, что пришлось сократить зарплаты боссам

Бывший сотрудник Bandai Namco подставил своих руководителей — он похитил $3 млн, а зарплатой поплатились другие.

Крупный финансовый скандал разгорелся во время внутреннего аудита. Издатель узнал, что бывший работник дочерней компании Bandai Logipal в Гонконге в течение 2021-2023 годов присвоил 500 миллионов иен (примерно $3,38 млн). Хотя его арестовали в январе 2024 года, дело на этом не завершилось.

Как стало известно сейчас, Bandai Namco решила наказать руководителей, которые не заметили «пропасть» в бюджете. Наказание испытали семь топ-менеджеров. В частности четыре руководителя и трое штатных директоров три месяца получали зарплату на 30% меньше. Еще двум директорам снизили оплату на 15% за тот же период.

«Наша группа очень серьезно относится к этому инциденту и искренне и глубоко извиняется перед всеми заинтересованными сторонами за беспокойство и неудобства, вызванные этим событием. Мы продолжим полное сотрудничество с местными правоохранительными органами в рамках расследования и как единая команда приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных случаев», — говорит Bandai Namco.

В то же время издатель имеет положительные предчувствия относительно финансовых результатов текущего года, который завершится 31 марта 2026-го. Ситуацию точно должно улучшить предстоящий релиз Little Nightmares 3, а также ожидаемая темная фэнтезийная RPG от создателей The Witcher 3 Вместе с тем недавно показали новую My Hero Academia. Плюс не стоит забывать, что именно Bandai Namco является издателем хитовой Elden Ring

Плюс в этом месяце компания попала в центр внимания из-за другой новости: Sony вложила в Bandai Namco $463 млн и теперь владеет около 2,5% ее акций. В рамках стратегического партнерства компании хотят развивать фанбазы франшиз вроде аниме и манги, делая ставку на рост аниме-рынка. Поэтому похищенные $3 млн не сделают компанию банкротами, а остальные вычтут из кармана тех, кто не замечал проблемы.

Источник: Bandai Namco

Популярные новости

Tesla запускает Robotaxi в Сан-Франциско — настоящую автономность снова не завезли
«Фантастическая четверка» стартовала с 86% на Rotten Tomatoes — первый фильм в серии, который понравился критикам
Новый оптический микроскоп «видит» атомы — ученые обошли дифракцию
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Sci-fi в кармане: крошечный датчик превращает смартфон в спектрометр
Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки
Intel представила измеритель качества масштабирования и генераторов кадров в играх
Monobank создал скин карты в честь победы Усика — доступен только сегодня
Энергии меньше — кадров тоже: PS5 получит новый «экорежим», замедляющий игры
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить