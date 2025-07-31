Экс-работник Bandai Namco украл настолько много денег, что пришлось сократить зарплаты боссам

Бывший сотрудник Bandai Namco подставил своих руководителей — он похитил $3 млн, а зарплатой поплатились другие.

Крупный финансовый скандал разгорелся во время внутреннего аудита. Издатель узнал, что бывший работник дочерней компании Bandai Logipal в Гонконге в течение 2021-2023 годов присвоил 500 миллионов иен (примерно $3,38 млн). Хотя его арестовали в январе 2024 года, дело на этом не завершилось.

Как стало известно сейчас, Bandai Namco решила наказать руководителей, которые не заметили «пропасть» в бюджете. Наказание испытали семь топ-менеджеров. В частности четыре руководителя и трое штатных директоров три месяца получали зарплату на 30% меньше. Еще двум директорам снизили оплату на 15% за тот же период.

«Наша группа очень серьезно относится к этому инциденту и искренне и глубоко извиняется перед всеми заинтересованными сторонами за беспокойство и неудобства, вызванные этим событием. Мы продолжим полное сотрудничество с местными правоохранительными органами в рамках расследования и как единая команда приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных случаев», — говорит Bandai Namco.

В то же время издатель имеет положительные предчувствия относительно финансовых результатов текущего года, который завершится 31 марта 2026-го. Ситуацию точно должно улучшить предстоящий релиз Little Nightmares 3, а также ожидаемая темная фэнтезийная RPG от создателей The Witcher 3 Вместе с тем недавно показали новую My Hero Academia. Плюс не стоит забывать, что именно Bandai Namco является издателем хитовой Elden Ring

Плюс в этом месяце компания попала в центр внимания из-за другой новости: Sony вложила в Bandai Namco $463 млн и теперь владеет около 2,5% ее акций. В рамках стратегического партнерства компании хотят развивать фанбазы франшиз вроде аниме и манги, делая ставку на рост аниме-рынка. Поэтому похищенные $3 млн не сделают компанию банкротами, а остальные вычтут из кармана тех, кто не замечал проблемы.

Источник: Bandai Namco