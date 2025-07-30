Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке

FromSoftware пришлось отложить патч 1.02 для Elden Ring Nightreign, который должен был добавить долгожданный режим на двоих. Причина нетипичная — землетрясения возле Камчатки.

Обновление должно было появиться 30 июля, но за день до этого у побережья России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла. Вследствие чего в Японии объявили предупреждение о цунами. Логично, что Токио не стал исключением — а именно там базируется офис FromSoftware.

Сейчас первые волны достигли Гавайев — у острова Оаху зафиксировали подъем воды на 1,2 м. Вот уже в Японии волна высотой 1,3 м ударила по префектуре Иватэ. Метеослужба ожидает, что в некоторых регионах волны достигнут до 3 м. В связи с опасностью власти объявили эвакуацию для 1,9 млн человек. На фоне этих событий FromSoftware решила отложить обновление «из соображений безопасности» своих сотрудников. Так сказать, произошел незапланированный выходной.

Патч 1.02 перенесли на сутки — релиз теперь ожидается 31 июля, если ситуация не изменится. Он станет доступным после 10:00 по центральноевропейскому времени (после 11:00 по Киеву). Вместе с ним стартует второй цикл Everdark Sovereign, который изначально планировали запустить вечером 30 июля.

В обновлении 1.02 появится режим Duo Expeditions — это официальный кооператив на двоих, без третьего игрока. Его должны были бы добавить на старте, но разработчики «провтыкали». Отсутствие функции стало причиной массовых жалоб игроков — совместное прохождение требовало поиска случайного союзника, что портило опыт. Но сейчас ситуация изменится.

Кроме того, обновление добавит:

фильтры для реликвий — по эффектам, размеру и типу;

нового босса из Everdark Sovereign — Augur, Maris Fathom of Night;

другие улучшения баланса и интерфейса.

К сожалению, кроссплея не будет — придется в дальнейшем играть в пределах одной платформы. Возможно ситуация исправится в одном из будущих патчей, но официальных подтверждений нет. Полный список изменений в Elden Ring Nightreign обещают опубликовать после запуска обновления. FromSoftware поблагодарила сообщество за понимание и пообещала сообщить, если ситуация в Японии ухудшится и придется снова переносить релиз.

Источник: IGN