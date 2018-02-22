Электрический премиум-седан Tesla Model S впервые обогнал по продажам в Европе основных немецких конкурентов Mercedes S class и BMW 7 series
По данным сервиса JATO Dynamics электромобиль Tesla Model S по итогам 2017 года обогнал по продажам в Европе своих основных конкурентов в премиум-классе – модели Mercedes S class и BMW 7 series. В свою очередь электрический кроссовер Tesla Model X обогнал таких сильных конкурентов, как Porsche Cayenne и BMW X6.
Продажи американского электрического седана премиум-класса выросли за прошлый год на 30%, что и позволило продукции Tesla занять первую строку в этом рейтинге. Люксовый седан Mercedes S class продавался хуже, чем годом ранее, а модель от BMW не смогла увеличить продажи настолько же заметно, насколько это удалось в случае с Tesla Model S.
В итоге, продажи премиум-седанов в Европе составили:
- Tesla Model S – 16,132 штук (+30%)
- Mercedes S class – 13,359 штук (-3%)
- BMW 7 series – 11,735 штук (+13%)
Если же говорить о премиальных кроссоверах, то лидерами в Европе стали:
- Tesla Model X – 12,000 штук
- Porsche Cayenne – 12,000 штук
- BMW X6 – 10,000 штук
Аналитик компании JATO Dynamics Фелипе Муньос отметил, что это яркий сигнал для крупных традиционных автопроизводителей о том, что даже небольшие, но высокотехнологичные компании могут побить их на их же поле. По его мнению, европейские автопроизводители должны ускорить свои программы перевода моделей на электрические рельсы, так как потенциальные покупатели выказывают все большую заинтересованность в приобретении электромобилей.
На рынке США продажи премиум-седанов в 2017 году выглядят еще более выигрышными для Tesla, при этом аналогичная ситуация наблюдается уже несколько лет:
- Tesla Model S – 28,800 штук (+9%)
- Cadillac XTS – 16,275 штук (-27%)
- Mercedes S class – 15,888 штук (-16%)
Справедливости ради отметим, что Tesla превзошла немецких конкурентов на общем европейском рынке, тогда как на родном для компаний рынке Германии премиум-седаны Mercedes и BMW по-прежнему продаются лучше.
Источник: InsideEv`s