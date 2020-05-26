Электрохэтчбек Geely Geometry C получил двигатель на 150 кВт и запас хода до 550 км, продажи в Китае стартуют уже в июле





Весной 2019 года китайский автопроизводитель Geely представил новый бренд Geometry, в рамках которого будут выпускаться исключительно электрические модели. Во время анонса китайцы показали первенца — электромобиль-седан Geometry A с запасом хода 500 км, а теперь дело дошло до расширения линейки в виде хэтчбека Geometry C. Внешне модель очень напоминает последнее поколение электромобиля Nissan Leaf, с которым и будет конкурировать на рынке Китая.

Обе модели семейства Geometry выполнены на единой платформе GE 2.0 с колесной базой 2700 мм, а вот остальные габариты отличаются: 4432x1833x1560 мм у хетчбека Geometry C против 4736x1804x1503 мм у седана Geometry A. При этом хэчтбек получил более мощный электродвигатель — передняя ось приводится в движение установкой на 150 кВт / 204 л.с. с крутящим моментом 310 Нм, тогда как седан оснащался движком на 120 кВт / 163 л.с. (250 Нм). Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Покупатель сможет выбрать два варианта емкости батарей — вариант на 51,9 кВтч обеспечит запас хода 400 км, вариант на 61,9 кВтч — 550 км (оба показателя — по измерительному циклу NEDC). Скоростная зарядка обеспечит заряд батарей с 30% до 80% менее, чем за полчаса. Также производитель обещает наличие целого ряда современных помощников водителя, а также продвинутые мультимедийные возможности и поддержку 5G-сервисов.

Начало продаж электромобиля Geely Geometry C запланировано на июль текущего года. Уровень цен пока не анонсируется, для сравнения, ценник на седан Geely Geometry A стартует с отметки $29,5 тыс. без учета льгот. Первыми новинку получат китайцы, однако уже к 2025 году Geely собирается выпустить на глобальный рынок более десяти электромоиблей, всех популярных форматов, включая кроссоверы и минивэны.

Напомним, что в Беларуси на совместном предприятии «БелДжи» готовы наладить сборку электрического седана Geely Geometry A при наличии спроса со стороны местного и соседних рынков.

Источник: InsideEv’s