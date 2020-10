Электропикап GMC Hummer EV получит интерфейс на основе игрового движка Unreal Engine [видео]

Компания Epic Games объявила о начале сотрудничества с автопроизводителями в рамках которого их новые автомобили будут получать инфотейнмент-систему на основе игрового движка Unreal Engine. Первым серийным автомобилем с подобным решением станет электропикап GMC Hummer EV, презентация которого состоится 20 октября 2020 года.

Судя по хэштегу в официальном объявлении в twitter, речь идет о текущей версии Unreal Engine 4, а не о новой Unreal Engine 5, релиз которой запланирован на 2021 год.

The first all-electric supertruck meets the world's most powerful real-time engine:

Announcing the Unreal Engine HMI initiative, debuting first in the #GMCHummerEV. #UE4

