Электропикап GMC Hummer EV получит интерфейс на основе игрового движка Unreal Engine [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Epic Games объявила о начале сотрудничества с автопроизводителями в рамках которого их новые автомобили будут получать инфотейнмент-систему на основе игрового движка Unreal Engine. Первым серийным автомобилем с подобным решением станет электропикап GMC Hummer EV, презентация которого состоится 20 октября 2020 года.

Судя по хэштегу в официальном объявлении в twitter, речь идет о текущей версии Unreal Engine 4, а не о новой Unreal Engine 5, релиз которой запланирован на 2021 год.

The first all-electric supertruck meets the world's most powerful real-time engine: Announcing the Unreal Engine HMI initiative, debuting first in the #GMCHummerEV. #UE4 Learn more:https://t.co/vJpfl6wKH4 — Unreal Engine (@UnrealEngine) October 7, 2020

Игровой движок Unreal Engine используется в множестве популярных игр от Epic Games и других студий, включая Fortnite, Final Fantasy VII Remake и Valorant. Теперь же этот инструмент будет использоваться для отрисовки в реальном времени автомобильного интерфейса (Human-Machine interface, HMI), который с каждым годом становится все более сложным и насыщенным.

Американская компания General Motors стал первой в рамках инициативы Unreal Engine HMI, однако в ближайшем будущем Epic Games рассчитывает привлечь к сотрудничеству еще несколько крупных автопроизводителей.

Больше деталей о новой инфотейнмент-системе на Unreal Engine можно будет узнать во время презентации электропикапа/электрокроссовера GMC Hummer EV, который получит мощность 1000 л.с., пиковый крутящий момент 15,600 Нм, разгон до 100 км/ч за 3 секунды и запас хода порядка 650 км.

Источник: Engadget, Epic Games