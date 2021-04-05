Электрокроссовер GMC Hummer EV SUV представлен официально: мощность до 830 л.с., запас хода до 480 км, стоимость от $80 тыс. и начало продаж в 2023 году

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Как и было обещано ранее, американцы представили электрокроссовер GMC Hummer EV SUV, который по сути является пикапом GMC Hummer EV с кабиной на месте грузового отсека. В обоих моделях используется одна и та же платформа и идентичные решения, однако все же есть и различия, вызванные различным позиционированием.

Во-первых, кроссовер на полметра короче пикапа (4999,5 мм вместо 5507 мм), так как в городе важнее маневренность и адекватные для плотного движения габариты. Естественно, меньше и колесная база (3218 мм вместо 3445 мм), однако места внутри без проблем хватает для пятерых человек.

Так же, как и в случае с электропикапом, разработчики предложили покупателям несколько версий оснащени, включая Hummer EV2, Hummer EV2x, Hummer EV3x и Hummer EV Edition 1 (которая уже закончилась).

Первая версия Hummer EV2 получит два электродвигателя Ultium Drive с мощностью 625 л.с. и крутящим моментом 7,400 lb-ft (10,033 Нм), а также запас хода порядка 400 км (250+ миль). Ее стоимость составит $79,995, продажи стартуют только весной 2024 года.

Второй вариант Hummer EV2X получит аналогичную по характеристикам пару электродвигателей, однако запас хода будет увеличен до 480 км (300+ миль). Вдобавок к стандартным особенностям начальной версии эта модификация получит поддержку режимов CrabWalk и Extract Mode, а также подвеску Adaptive Air Suspension. Стоимость данной версии равна $89,995, срок выхода на рынок — весна 2023 года.

Вариант EV3X оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 830 л.с. и с крутящим моментом 11,500 lb-ft (15,600 Нм), что позволило реализовать функцию Torque Vectoring. Запас хода остался неизменным по сравнению с предыдущей версией — 480 км (300+ миль). Такой Hummer можно будет приобрести весной 2023 года по цене $99,995.

Раньше всего (в начале 2023 года) к покупателям приедет версия Hummer EV Edition 1 — три двигателя (830 л.с. / 11,500 lb-ft / 15,600 Нм), разгон до 100 км/ч за 3 секунды и запас хода 480 км (300+ миль). Такая версия обойдется в $105,595, а вариант с пакетом Extreme Off-Road — в $110,595.

Как видим, первый кроссовер GMC Hummer EV SUV выйдет на дороги только в 2023 году, тогда как электропикап GMC Hummer EV можно будет увидеть вживую уже в текущем году.

Источник: GMC