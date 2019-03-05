Электрокроссовер Jaguar I-PACE получил титул «Автомобиль 2019 года в Европе». 75% его мировых продаж приходится на Европу, а в Украине уже предзаказано 80 экземпляров

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Электрический кроссовер Jaguar I-PACE был признан «Автомобилем Года в Европе» в рамках церемонии награждения «Автомобиль 2019», став первой моделью бренда, удостоенной этой награды.

Электрокроссовер Jaguar I-PACE соревновался в финале с Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class и Peugeot 508 и был единственным полностью электрическим автомобилем в списке финалистов. Жюри Европейской церемонии награждения «Автомобиль 2019» состоит из 60 журналистов из 23 стран мира, которые оценивают дизайн, производительность, инновации, эффективность и стоимость авто.

Напомним, что кроссовер Jaguar I-PACE получил два электродвигателя над каждой из осей суммарной мощностью почти 400 л.с., которые позволяют автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, набирая максимум 200 км/ч. Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 480 км пр циклу WLTP и набирает 80% заряда за 40 минут от скоростной зарядки постоянного тока на 100 кВт, тогда как зарядка от бытовой электросети займет порядка 10 часов.

Представители автопроизводителя отметили, что 75% всех проданных Jaguar I-PACE приходится на страны Европы (это более 8000 поставок на сегодняшний день), а в Украине уже заключено 80 контрактов на приобретение Jaguar I-PACE.

Напомним, что в январе текущего года эта модель стала самым популярным новым электромобилем в Украине — за первый месяц года украинцы поставили на учет 13 экземпляров электрокроссовера (при том, что суммарное количество новых электромобилей составило всего 37 штук).

Отметим, что электромобиль Jaguar I-PACE успел получить 55 международных наград с момента запуска модели в 2018 году, включая награды: Автомобиль года в Германии, Норвегии, Великобритании, Электромобиль года по версии издания BBC TopGear, Электромобиль года в Китае, а также награды Autobest и ECOBEST.

Источник: Jaguar Украина