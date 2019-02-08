В январе в Украине приобрели 440 электромобилей, что в 2,3 раза больше показателей прошлого года. Более половины продаж занимают б/у Nissan Leaf, а самым популярным новым электромобилем стал Jaguar I-PACE

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Ассоциация «Укравтопром» сообщила, что январь текущего года стал одним из самых «горячих» месяцев для электромобилей. За первый месяц 2019 года в Украине был зарегистрирован 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше по сравнению с тем же перидом прошлого года.

Как и прежде, львиную долю в данном сегменте автомобилей занимают бывшие в употреблении экземпляры, ввезенные из-за границы — таких электромобилей было поставлено на учет 404 штуки (соответственно, абсолютно новых — всего 37 штук).

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf — за январь 2019 года был зарегистрирован 231 электромобиль данной модели. Следующие три места с минимально возможным разрывом занимают модели Renault Zoe (29 шт), Tesla Model S (28 шт) и BMW i3 (27 шт).

Лидером среди новых электромобилей стал премиальный кроссовер Jaguar I-PACE — его приобрели 13 автовладельцев (то есть каждый третий покупатель нового электромобиля), несмотря на то, что его официальные цены в Украине стартуют с отметки 68 тыс. евро. Интересно, что в декабре этих электромобилей вообще не было в статистике.

В итоге, ТОП-10 первичного рынка электромобилей в Украине за январь 2019 года выглядит следующим образом:

NISSAN Leaf – 231 шт. RENAULT Zoe – 29 шт. TESLA Model S – 28 шт. BMW i3 – 27 шт. FIAT 500e – 24 шт. VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт. TESLA Model X – 16 шт. JAGUAR I-Pace – 13 шт. KIA Soul EV – 11 шт. CHEVROLET Bolt и MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.

Напомним, что по данным ассоциации «Укравтопром» за полный 2018 год в Украине приобрели 5300 электромобилей, две трети из которых представляли собой б/у Nissan Leaf.

Источник: Укравтопром