Электромобиль Porsche Taycan стал «Автомобилем 2020 года» в Германии, получив премию German Car of The Year (GCOTY 2020)

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Электромобиль Porsche Taycan был признан автомобилем года в Германии на церемонии German Car of The Year (GCOTY), что чрезвычайно важно для немецкого автопроизводителя, который пытается дистанцироваться от Дизельгейта, предоставив потенциальным покупателям экологически чистую альтернативу.

В рамках конкурса на премию лучших автомобилей 2020 года были номинированы 35 автомобилей, при этом в финал премии вышли 5 брендов: Porsche, BMW, Opel, Mazda и Peugeot.

Премия German Car of The Year традиционно отмечает автомобили по показателям производительности, уровню инновационности и релевантности рынка. Также, номинанты на звание немецкого автомобиля года проходили тестирование на трассе и в центре безопасности дорожного движения Bilster Berg. В голосовании принимали участие профильные немецкие автожурналисты. Показательно, что в прошлом году победителем премии также стал полностью электрический автомобиль Jaguar I-Pace.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось убедить экспертное жюри в преимуществах Porsche Taycan и получить премию «Немецкий автомобиль года 2020». Эта награда еще раз подтверждает, что мы выбрали правильный путь со своей стратегией вывода настоящего Porsche на дорогу, даже с электрическим приводом», – комментирует победу генеральный директор Porsche Оливер Блюм.

Напомним, что Porsche Taycan – это первый серийный электромобиль с напряжением бортовой сети в 800В вместо обычных 400В, типичных для других электромобилей. Зарядить аккумулятор модели от скоростной зарядки с постоянным током можно будет за чуть более, чем за 5 минут, увеличив таким образом запас хода на дополнительные 100 км.

В Украине стоимость электромобиля в версии Porsche Taycan Turbo составит 3,76 млн грн, Taycan Turbo S — 4,57 млн, а цены на младший Porsche Taycan 4S стартуют с отметки 2,64 млн грн.

Источник: Porsche