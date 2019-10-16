В Украине младший электросуперкар Porsche Taycan 4S начнет продаваться в начале 2020 года, цена — 2,64 млн грн

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Позавчера состоялась глобальная премьера младшего электрического суперкара Porsche Taycan 4S, который присоединился к дебютировавшим в начале месяца старшим моделям Porsche Taycan Turbo и Turbo S. Теперь же стали известны условия его выпуска в Украине.

Купить Porsche Taycan 4S в Украине можно будет в первом квартале 2020 года у официальных дилеров Porsche, цены стартуют от 2 635 680 гривен (с учетом НДС). Для сравнения, Porsche Taycan Turbo в Украине предлагается за 3,76 млн грн, а Taycan Turbo S — за 4,57 млн. Причем еще по состоянию на конец прошлого месяца в Украине было собрано 57 предзаказов.

Стоит оговорить, что цена еще может быть скорректирована как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от курсовых колебаний.

Младшая версия Porsche Taycan 4S сохранила все основные особенности старших Taycan при немного сниженной мощности и динамике разгона. Говоря конкретнее, мощность по сравнению с Turbo и Turbo S снижена до 530 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена значением 250 км/ч.

Taycan 4S предлагается в двух версиях: Performance и Performance Plus. Первая оснащается батарей емкостью 79,2 кВт·ч при максимальной мощности зарядки в 225 кВт, а у второй эти показатели составляют соответственно 93,4 кВт·ч и 270 кВт. Запас хода в том же порядке равен 407 и 463 км соответственно. Указанная выше цена соответствует версии Performance.

Отличить Taycan 4S от Turbo и Turbo S можно, в частности, по аэродинамически оптимизированным 19-дюймовым колесным дискам Taycan S Aero и красным тормозным суппортам. Другие особенности – новая геометрия нижней части переднего бампера, облицовка порогов и задний диффузор черного цвета. Светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) включены в базовую комплектацию.

Базовая комплектация Taycan 4S предусматривает частичную кожаную отделку салона и комфортные передние сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой.