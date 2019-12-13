Электромобиль Porsche Taycan Turbo показал всего 323 км (201 миля) запаса хода в цикле EPA — это намного меньше, чем ожидалось

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Электромобиль Porsche Taycan Turbo прошел официальные тесты американской организации EPA (United States Environmental Protection Agency), которые показали разочаровывающе малый запас хода — всего 201 милю (323 км) от полного заряда батареи.

Отметим, что по версии WLTP та же конфигурация показала запас хода 280 миль (450 км), а в независимых тестах от AMCI Testing — 275 миль (443 км). Во время первых тестов американские автожурналисты прогнозировали реальный запас хода на уровне 230-240 миль, так что результат в 200 миль оказался для них неприятным сюрпризом.

Данный результат весьма удивителен с учетом того, что емкость батареи Porsche Taycan Turbo составляет 93,4 кВтч, то есть дело не в недостатке энергии, а в эффективности ее использования. Для сравнения, Tesla Model S Performance с батареей 100 кВтч по данным EPA обладает запасом хода 348 миль (560 км).

Отметим, что Porsche Taycan Turbo первым прошел тесты EPA, данных по другим модификациям, включая Taycan Turbo S, пока нет.

Напомним, что в начале года электрокроссовер Audi E-Tron показал всего 204 мили (328 км) запаса хода в цикле EPA и худший на рынке на тот момент уровень энергопотребления (283 Втч/км).

Источник: Engadget