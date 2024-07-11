Электромобили поддержали энергосеть Австралии на 107 кВт во время стихийного бедствия — впервые в мире

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Разработка электромобилей была в первую очередь обусловлена необходимостью уменьшить зависимость от ископаемого топлива и уменьшить влияние на экологию. Но как оказалось, у электромобилей есть еще одно преимущество над автомобилями с ДВС.

Во время массовых отключений энергоснабжения они могут отдавать энергию обратно в сеть — фактически выполнять роль мощных зарядных станций. Это произошло во время отключения электроэнергии в Канберре. Там во время сильного шторма было прервано электроснабжение десятков тысяч домов. Затем для поставки энергии в австралийскую электросеть использовались запасы в аккумуляторах электромобилей.

«Это впервые в мире был продемонстрирован такой тип использования транспортного средства на чрезвычайную ситуацию», — сказал старший научный сотрудник доктор Бьорн Стурмберг из Австралийского национального университета. «Это показывает, что электромобили могут обеспечить резерв, который нам нужен в подобной чрезвычайной ситуации».

Он рассказал, что его команда исследователей имеет парк из 51 электромобиля по всей Канберре. При подключении к сети они способны контролировать ее состояние и могут быстро оказать кратковременную «энергетическую помощь», чтобы восстановить баланс системы в случае недостатка электроэнергии в национальной сети.

«Это, по сути, большие батареи на колесах», ─ говорит команда исследователей.

Во время отключения электроэнергии 16 электромобилей были подключены к электросети на территории Канберры. Сразу после отключения энергоснабжения эти транспортные средства начали отдавать электроэнергию в сеть, как было запрограммировано. Электромобили оказывали поддержку энергосети в течение примерно 10 минут.

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«В целом они обеспечили поддержку национальной сети на 107 кВт», — добавил Стурмберг.

По словам исследователя, событие, которое произошло в феврале, стало первым реальным испытанием электрических транспортных средств и зарядных устройств.

«Если представить это в перспективе, 105 000 транспортных средств, реагирующих таким образом, полностью обеспечат резервное питание, необходимое для всего ACT (Австралийская Столичная Территория с населением 339 тыс. человек) и NSW (штат Новый Южный Уэльс с населением около 8,2 млн человек). Для контекста, в прошлом году в Австралии было продано чуть менее 100 000 электромобилей», ─ подчеркнул Стурмберг.

Источник: interestingengineering

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